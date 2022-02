Trinity Management Systems GmbH (Trinity) und Digital Vault Services GmbH (DVS) kündigen Kooperation an

Trinity und DVS verbinden das Trinity Treasury Management System (TMS) mit Guarantee Vault, dem Zentralregister für digitale Garantien und Bürgschaften

Trinity-Kunden können künftig via Guarantee Vault Avale in digitaler Form direkt aus Ihrem TMS beauftragen und verwalten

Trinity weitet damit den Kreis der Garanten auf weitere internationale Banken und Versicherungen aus

Trinity Management Systems GmbH (Trinity) und Digital Vault Services GmbH (DVS) verkünden heute den Start ihrer Kooperation und die damit verbundene Entwicklung der API-Schnittstelle zwischen dem Trinity Treasury Management System (TMS) und Guarantee Vault.

Durch die Verbindung der beiden Angebote können Trinity Kunden, innerhalb der bekannten Systemumgebung, ihre Kommunikation mit Bürgen und Garanten in der finalen Ausbaustufe vollständig digitalisieren. Neben dem Management der Haftungen über den EBICS-Kanal können künftig auch Versicherungen und weitere Banken über einen sicheren digitalen Prozess angesprochen werden. Ziel ist die Abbildung des kompletten Lebenszyklus von der Beantragung in Trinity TMS über die Erstellung und Änderungen bis hin zu Haftungsentlassungen oder Inanspruchnahmen.

"Unser Anspruch ist es, allen Beteiligten im Avalgeschäft den Zugang zu Guarantee Vault so einfach und reibungslos wie möglich zu gestatten. Neben unserem eigenen Managementtool sind API's dazu ein wesentlicher Baustein. Wir freuen uns daher sehr, mit Trinity einen weiteren bekannten Treasury-Management-Anbieter für unser Angebot gewonnen zu haben. Die künftige TMS-API bringt vielen Trinity-Kunden einen echten Mehrwert. Ihre Entwicklung ist aber auch ein wichtiges Zeichen unseres Anspruchs, eine in jede Richtung offene Lösung anzubieten.", sagt Felix Scholle, Head of Sales bei DVS.

Christoph Budde, Director Sales bei Trinity, ergänzt: "Mit den kommenden Möglichkeiten durch den Anschluss an den Guarantee Vault Service wird die Bandbreite der digitalen Aval-Beauftragung direkt aus unserem TMS um ein Vielfaches erweitert. Ging dies bisher nur mit EBICS-fähigen Kreditinstituten, so können nun auch Versicherungen und weitere Banken über einen einheitlichen Kanal angesprochen werden. Dies kommt unseren multinational agierenden Kunden sehr entgegen, zumal eine revisionssichere Speicherung und Historisierung durch DVS gleich mitgeliefert werden. Der multilaterale Prozess startet zunächst für Trinity-Kunden als Antragsteller und wird sukzessive ausgeweitet. Mit der neuen Entwicklung untermauern wir einmal mehr unseren Fokus auf technische Innovationen und eine kontinuierliche Weiterentwicklung unseres TMS zum Nutzen unserer Kunden."

Trinity

Trinity Management Systems GmbH entwickelt seit 25 Jahren innovative Lösungen in Deutschland für das professionelle Finanzmanagement von multinational agierenden Unternehmen. Das Web-basierte Treasury Management System Trinity TMS bietet Zugriff auf die notwendigen Informationen zur Liquiditätssteuerung und -planung des gesamten Unternehmens. Individuell kombinierbare Module zur Verwaltung von Krediten und Anlagen, Devisengeschäften, Zinsderivaten, Avalen und Akkreditiven zählen zu unseren Stärken. Sämtliche Cashflows laufen in der Disposition zusammen und lassen sich für die Zukunft währungsdifferenziert und rollierend für beliebige Horizonte planen und simulieren. Die mehrsprachig verfügbare Lösung kann weltweit genutzt und EU/DSGVO-konform als "Private Cloud"-Applikation auf Servern in Deutschland schnell implementiert werden.

DVS

Digital Vault Services GmbH ist ein SaaS-Unternehmen mit Sitz in München. Mit Guarantee Vault bietet DVS ein Produkt zur vollständigen Digitalisierung des Garantiemanagements. Guarantee Vault ist das zentrale Register für die Ausstellung, Verwaltung und Verwahrung digitaler Avale. Es bietet transparente, sichere und kosteneffiziente Dienstleistungen für Antragsteller, Begünstigte sowie Banken und Kreditversicherungen während des gesamten Lebenszyklus im nationalen und internationalen Geschäft mit Kautionsversicherungen, Bürgschaften und Garantien.

