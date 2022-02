News von Trading-Treff.de Starkes Reversal im DAX am Dienstag: Abprall von der 15.000er-Region brachte 400 Punkte Auftrieb und damit den DAX zurück in die Range-Mitte. 15000 erneut das Pullback-Level Die starken Abgaben vom Montag steckten den Anlegern noch in den Beinen, als die Vorbörse recht wacklig begann. Der Index notierte in der Nacht nur knapp über der 15.000er-Marke und schien diese weiter testen zu wollen. Direkt zum XETRA-Start konnte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...