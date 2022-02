Die britische Steuerbehörde hat im Rahmen einer Untersuchung eines mutmaßlichen Mehrwertsteuerbetrugs, an dem 250 Scheinfirmen beteiligt waren, drei NFTs beschlagnahmt. Es ist die erste bekannte Beschlagnahmung dieser Asset-Klasse. Die britische Steuerbehörde HM Revenue and Customs (HMRC) hat am Montag mitgeteilt, dass sie drei NFTs beschlagnahmt und drei Personen verhaftet hat. Die stehen unter dem Verdacht, versucht zu haben, die Behörde um rund 1,7 Millionen Euro zu betrügen. Zumindest für die HMRC handele es sich dabei um eine Premiere. Es sei das erste Mal, dass eine britische Strafverfolgungsbehörde ein NFT ...

