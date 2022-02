MediCane Health Inc.gibt bekannt, dass seine portugiesische Tochtergesellschaft MHI Cultivo Medicinal die EU-GMP-Zertifizierung (EU Good Manufacturing Practices) von Infarmed, der portugiesischen Zulassungsbehörde für Medikamente und Sanitätsartikel, erhalten hat, um Cannabis für medizinische und Forschungszwecke zu produzieren. MediCane ist das dritte Cannabis-Unternehmen in Portugal, dem die EU-GMP-Zertifizierung erteilt wurde.

Die Zertifizierung ermöglicht MediCane die Produktion Cannabis-basierter Präparate, Extrakte und Substanzen für medizinische und Forschungszwecke in zugelassenen Jurisdiktionen in der gesamten Europäischen Union und für den Export dieser Produkte in die EU und trägt somit dazu bei, dass das Unternehmen für den Cannabis-Export nach Europa hervorragend positioniert ist.

Zusätzlich zu seinem eigenen organischen Anbau in seinem portugiesischen Treibhaus begründet MediCane nun Partnerschaften mit anderen Branchenakteuren in der EU, in Nordamerika und Israel, um ihnen Auftragsdienstleistungen zur Verfügung zu stellen und ihre angebauten Cannabispflanzen in EU-GMP-Produkte umzuwandeln. MediCane wird sein wachsendes Vertriebsnetzwerk nutzen und seine Pharma-Partner in Deutschland, Portugal, Spanien, Polen und Australien einsetzen, um die qualitativ hochwertige, beständige und zuverlässige Versorgung für bedürftige Patienten weiter zu steigern.

"Die Aufgabe, eine hochmoderne Anbau- und Produktionsanlage gemäß EU-Standards zu errichten und die EU-GMP-Zertifizierung zu erreichen, stellt eine Herausforderung für unser Unternehmen dar, ist aber dennoch äußerst lohnenswert", so Vera Broder, CEO von MHI Cultivo Medicinal. "Wir sind privilegiert, als ein Projekt von nationalem Interesse von der portugiesischen Regierung anerkannt zu werden, und wir sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch die Stadt Campo Maior und von Infarmed im Verlauf des gesamten Verfahrens. MediCane ist bestrebt, einen Beitrag zur Unterstützung der portugiesischen Wirtschaft zu leisten, indem wir Arbeitsplätze für die einheimische Erwerbsbevölkerung schaffen, qualifizierte und spezialisierte Fachkräfte einstellen und die Handelsbilanz des Landes verbessern. Wir werden auch die örtliche Registrierung unserer Produkte einleiten, um sie portugiesischen Patienten zur Verfügung zu stellen."

"Die EU-GMP-Zertifizierung untermauert die Strategie von MediCane, die Lücke zwischen Pharmaindustrie und Cannabis-Produktion zu schließen", so Yoav Nir, CEO von MediCane Agro. "Wir exportieren GACP-konformes medizinisches Cannabis seit August 2021 nach Deutschland und planen nun den Export unserer ersten EU-GMP-Produkte für europäische Kunden im Verlauf des zweiten Quartals 2022."

Über MediCane

MediCane Health Inc. ist ein internationales Pharmaunternehmen, das sich auf die Erforschung und Entwicklung sowie die Produktion und Vermarktung von Cannabis-basierten Arzneimitteln konzentriert. Heute ist MediCane einer von rund zwei Dutzend zugelassenen Cannabis-Produzenten weltweit.

