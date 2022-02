Eine mögliche Entspannung im Konflikt um die Ukraine hat am Dienstag an der Wall Street für Aktienkäufe gesorgt. Der Dow Jones Industrial stieg um 1,22 Prozent auf 34.988,84 Punkte. Der marktbreite S&P 500 gewann daraufhin 1,58 Prozent auf 4.471,07 Punkte. Noch stärker ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 mit 2,47 Prozent auf 14.620,82 Zähler aufwärts. An den US-Börsen machten derweil Übernahmen Schlagzeilen. Die in New York gelisteten Aktien des israelischen Chip-Herstellers Tower ...

Den vollständigen Artikel lesen ...