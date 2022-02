Andersen Global sichert sich mit einer Kooperationsvereinbarung mit der in Sri Lanka ansässigen Steuerberatungsfirma Gajma Co. die Präsenz im Süden Asiens und ergänzt damit die juristischen Fähigkeiten der mit Andersen Global zusammenarbeitenden Firma im Land um zusätzliche Steuerkompetenzen.

Das 1996 gegründete Unternehmen Gajma Co. bietet Dienstleistungen in den Bereichen Steuerberatung, Umstrukturierungen von Unternehmen, Finanzberatung, Streitschlichtung und Verrechnungspreisgestaltung an. Das Unternehmen, das vier Partner und mehr als 75 Mitarbeiter umfasst, betreut lokale, internationale und multinationale Unternehmen, gemeinnützige Organisationen und staatliche Einrichtungen.

"Der multidisziplinäre Hintergrund unserer Mitarbeiter ermöglicht es uns, unseren Kunden umfassende, erstklassige Lösungen anzubieten", sagte Managing Partner N. R. Gajendran. "Unsere Kanzlei ist dynamisch gewachsen, und die Zusammenarbeit mit Andersen Global ermöglicht es uns, auf die sich entwickelnden Geschäftsanforderungen unserer Kunden zu reagieren und ihnen ein globales Angebot an integrierten Dienstleistungen anzubieten."

Mark Vorsatz, Vorsitzender von Andersen Global und CEO von Andersen, fügte hinzu: "Das Verständnis der lokalen und internationalen Marktlandschaft von Gajma stärkt unseren Wettbewerbsvorteil in der Region. Der Einsatz der Firma für Verantwortlichkeit und ihr kundenorientierter Ansatz versprechen eine synergetische Zusammenarbeit, die uns für zukünftiges Wachstum aufstellt, während wir unsere Präsenz in Asien weiter ausbauen."

Andersen Global ist ein internationaler Verband von rechtlich eigenständigen, unabhängigen Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer- und Rechtsexperten aus der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 9000 Juristen weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 327 Standorten vertreten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220215005211/de/

Contacts:

Megan Tsuei

Andersen Global

+1 415 764 2700