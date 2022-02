Finanzierung läuft auf Bought-Deal Basis mit Garantie von mindestens 5 Mio. CAD. somit kann was das Zeug hält gebohrt werden!

Breites am 20. Januar 2022 startete Gold Terra sein neues Bohrprogramm, um die Campbell-Scherzone südlich der Liegenschaft Con Mine zu überprüfen, die vor Kurzem von Newmont optioniert wurde.

Quelle: Gold Terra

Die Bohrungen werden fortgesetzt, um die Erweiterung der Mineralisierung der Zone Yellorex in Fallrichtung zu überprüfen, wo die jüngste Bohrung GTCM21-022 zwei hochgradige Zonen mit 19,74 Gramm Gold pro Tonne über 5,44 Meter und eine zweite mächtigere Zone mit 4,16 Gramm Gold pro Tonne über 11,23 Meter, einschließlich 10,12 Gramm Gold pro Tonne über 3,73 Meter, durchteufte.

Das Bohrprogramm 2022 ist eine Fortsetzung der erfolgreichen Bohrungen, die eine Goldmineralisierung im Bereich der Campbell-Scherzone abgegrenzt haben.

Quelle: Gold Terra

Im Jahr 2021 wurden im Rahmen des Bohrprogramms 26 Bohrungen mit einer Gesamtlänge von fast 13.000 Meter niedergebracht, die die Campbell-Scherzone auf einer Streichlänge von 3 Kilometern unmittelbar südlich der ehemaligen Con Mine zwischen der Oberfläche und 400 Metern unter der Oberfläche anvisierten.

Das neue Programm soll in der ersten Jahreshälfte etwa 20.000 Meter bohren, wobei man weitere Bohrungen hinzufügen möchte, sobald das Programm erfolgreich verläuft. Es wird die Tiefererstreckung der Campbell-Scherzone in einer Tiefe von ca. 1000 Metern unter der Oberfläche in der direkten Verlängerung der ehemals produzierenden Mine Con anpeilen. Ein zweites Bohrgerät wird in das Programm aufgenommen, um in Abständen von 50 Metern die Abgrenzung der Zone Yellorex fortzusetzen. Ziel der Bohrungen ist die Abgrenzung einer hochgradigen Goldmineralressource, um die aktuellen 1,2 Millionen Unzen in der Kategorie "vermutet" des Unternehmens aufzustocken.

Enthaltene Werte: US6516391066,CA38076F1053,XD0002747026