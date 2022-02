BERLIN (dpa-AFX) - Der Co-Fraktionschef der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, kann sich vorstellen, die Corona-Regeln mit dem Frühlingsbeginn auslaufen zu lassen. Er wünsche sich, dass die Maßnahmen gegebenenfalls nach dem 19. März nicht mehr fortgesetzt würden, sagte Bartsch der Deutschen Presse-Agentur. Er schränkte zugleich aber ein, alle Entscheidungen müssten wissenschaftsbasiert sein.

Das von den Ampel-Parteien geänderte Infektionsschutzgesetz sieht momentan vor, dass die bekannten Pandemie-Maßnahmen bis hin zur Maskenpflicht mit dem 19. März enden, am 20. ist Frühlingsanfang. Diskutiert wird aber momentan auch über mögliche Verlängerungen einzelner Maßnahmen durch eine erneute Gesetzesänderung.

"Ich würde das nicht Freedom Day nennen, weil dieser Begriff belegt ist", sagte Bartsch. Es dürfe außerdem jetzt nicht um einen Überbietungswettbewerb gehen, wer der größte Lockerer sei. "So wie es früher aus meiner Sicht falsch war, zu sagen, wer ist der härteste Corona-Maßnahmen-Ergreifer." Mit Blick auf die Beratungen von Bund und Ländern an diesem Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Pandemie sagte er: "Ich begrüße ausdrücklich, dass die Ministerpräsidentenkonferenz Lockerungen vereinbaren wird. Es ist dringend notwendig, auch ein Blick auf andere europäische Staaten zeigt uns, dass das möglich ist."