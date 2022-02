RIGA (dpa-AFX) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht am Mittwoch (09.30 Uhr) in Riga bei einer wissenschaftlichen Konferenz zur Verfassung Lettlands. Sie ist genau 100 Jahre alt und eine der ältesten bis heute geltenden Verfassungen Europas. Einzelne Artikel wurden seitdem allerdings geändert. Außerdem wurde 1998 ein langes Kapitel mit Grundrechten angefügt. Steinmeier war vom lettischen Staatspräsidenten Egils Levits zu der Konferenz eingeladen worden. Beide hatten sich am Dienstag in Riga zu einem Gespräch getroffen, das sie später bei einem Abendessen fortsetzten./sk/DP/ngu