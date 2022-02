WIEN (dpa-AFX) - Österreich will das Tempo bei den Corona-Lockerungen erhöhen. Dazu beraten am Mittwoch im Wiener Kanzleramt Regierung und Ministerpräsidenten. Bisher sind weitere Öffnungsschritte am 19. Februar geplant. Dann soll - abgesehen von Wien - in der Gastronomie statt der 2G- wieder die 3G-Regel gelten. Nicht zuletzt die Tourismusbranche und einige Länderchefs dringen aber auf weitere Lockerungen. Aktuell gilt zum Beispiel bei der Einreise noch die Regel, dass nur Geimpfte und Genese mit zusätzlichem negativen Test ins Land dürfen. Klar ist unterdessen, dass die Maskenpflicht in den Schulen, zumindest am Sitzplatz, ab nächster Woche entfällt.

Österreich hat mit einer Sieben-Tage-Inzidenz von 2500 pro 100 000 Einwohner einen deutlich höheren Wert als Deutschland. Die Lage in den Kliniken ist aktuell allerdings stabil. Die Impfquote liegt bei rund 70 Prozent. Die von der Regierung ursprünglich angekündigte milliardenschwere Impflotterie zur Ankurbelung der Impfbereitschaft ist wegen organisatorischer Schwierigkeiten wieder abgesagt worden./mrd/DP/ngu