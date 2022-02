Passend zur Firmenphilosophie "Geschmack im Einklang mit Mensch und Natur" beteiligt sich SanLucar an einer Awareness-Kampagne in Österreich. Ziel ist es, das Bewusstsein der Bevölkerung für die richtige Trennung von Verpackungen und Recycling zu stärken. "Wir wollen deine Verpackungen Rohstoffe zurück" ist der Slogan der Kampagne an der...

Den vollständigen Artikel lesen ...