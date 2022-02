"Das Hochgeschwindigkeitsnetz in China wird auf 20'000 Kilometer erweitert und die meisten Schweissungen werden mit unseren Maschinen vorgenommen."von Bob Buchheit Moneycab.com: Herr Schmidli, letztes Jahr ist Schlatter endlich in die Gewinnzone zurückgekehrt. Der Auftragseingang stieg vor allem deutlich schneller als der Umsatz. Wie läuft das neue Jahr an? Werner Schmidli: Wir sind erwartungsgemäss in das neue Jahr gestartet. Der Bestellungseingang ist auch in den ersten Monaten unverändert hoch. Die Visibilität des Bestellungseingangs...

Den vollständigen Artikel lesen ...