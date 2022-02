DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

LUFTHANSA - Überrascht von der stark steigenden Nachfrage beendet die Lufthansa ihren Stellenabbau früher als erwartet. Das Unternehmen bestätigte entsprechende Informationen des Handelsblatts aus Aufsichtsratskreisen und von Führungskräften, ohne weitere Details zu nennen. Der Passagierandrang ist auf einigen Strecken so groß, dass die Airline für Flüge nach Mallorca sogar eine Boeing 747 einsetzen will. (Handelsblatt)

DEUTZ - Der neue Vorstandschef von Deutz, Sebastian Schulte, will den ältesten Motorenherstellers der Welt auf Tempo trimmen. "Die Strategie ist richtig, aber die Umsetzung muss schneller und besser werden", sagte der bisherige Finanzchef. "Wir werden unsere Nachhaltigkeitsstrategie mit Elektro- und Wasserstoffmotoren bis hin zu Brennstoffzellen mit Nachdruck weiterverfolgen." Der Anpassungsdruck sei zwar nicht so hoch wie in der Autoindustrie, aber er werde auch Motoren für Baumaschinen, Landwirtschaft und Schiffen stärker werden. (Handelsblatt)

DEUTSCHE BAHN - Die Eisenbahner-Gewerkschaft EVG beantragt wegen aktueller Nachrichten über weitere Mehrkosten und mögliche Bauverzögerungen beim Bauprojekt Stuttgart 21 eine Sondersitzung des Aufsichtsrats der Deutschen Bahn AG. "Dringende Entscheidungen zu überlaufenden Kosten und zum Zeitplan der Inbetriebnahme erfordern die detaillierte Befassung im Aufsichtsrat bis spätestens Mitte März", sagte der EVG-Vorsitzende Klaus-Dieter Hommel. Hommel ist auch Vize-Vorsitzender des DB-Aufsichtsrats. (Redaktionsnetzwerk Deutschland)

ADLER GROUP - Das Landgericht Berlin hat dem Leerverkäufer Fraser Perring und dessen Firma Viceroy Research auferlegt, einige Textpassagen aus ihrem Bericht über die Adler Group SA zu streichen, in denen es um den größten Aktionär des Unternehmens geht. Die Zustellung des Beschlusses scheitert allerdings seit Monaten, so dass bisher nichts geändert wurde. (Börsen-Zeitung)

LLOYD WERFT - Die Bremerhavener Lloyd Werft kann wohl als erste Firma der MV-Werften-Gruppe die Insolvenz hinter sich lassen. Insolvenzverwalter Christoph Morgen sagte vor Journalisten, ihm lägen drei Angebote vor, die er nun prüfen werde. Die Gespräche befänden sich in einem fortgeschrittenen Stadium, ein Vertrag könnte bereits Anfang März unterzeichnet werden. (Handelsblatt)

REBELLE - Die in Hamburg gegründete Modeplattform Rebelle verkauft gebrauchte Designermode. Kleider von Gucci, Chanel oder Prada gibt es bereits ab wenigen Hundert Euro. Nun will das 2013 von Cécile Wickmann und Max Schönemann gegründete Unternehmen in Stockholm an die Börse gehen. Dabei hat Rebelle 2021 gerade einmal einen Marktplatzumsatz von rund 26 Millionen Euro netto nach Abzug von Retouren und Stornos erwirtschaftet. (Handelsblatt)

CANSATIVA - Die von der Bundesregierung geplante Legalisierung von Cannabis in Deutschland weckt das Interesse internationaler Investoren an der Branche. Im Rahmen einer 13 Millionen Euro schweren Finanzierungsrunde steigt der größte auf Cannabis fokussierte Kapitalgeber, Casa Verde Capital aus Los Angeles, beim Distributor Cansativa ein, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab. Das Unternehmen aus Mörfelden bei Frankfurt versteht sich als One-Stop-Shop für Medizinalcannabis und ist auf allen Wertschöpfungsstufen aktiv. (Handelsblatt)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/err/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 16, 2022 00:58 ET (05:58 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.