Die Anteile der Lufthansa konnten sich in einem gestern wieder sehr freundlichen Marktumfeld kräftig erholen. Das Sentiment für sämtliche Reiseaktien bleibt positiv. Dennoch sollten Anleger einige nach wie vor vorhandene Risiken nicht ausblenden, welche in dieser Woche die Experten von Goldman Sachs und Bernstein Research angesprochen haben. So hat die US-Investmentbank Goldman Sachs ihr Anlagevotum für den MDAX-Titel auf "Neutral" mit einem Kursziel von 7,10 Euro belassen. Angesichts der russisch-ukrainischen ...

