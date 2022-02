The following instruments on XETRA do have their last trading day on 16.02.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 16.02.2022ISIN NameDE000DDA0Q95 DZ BANK IS.C184 19/22DE000HVB34S5 UC-HVB 19/22 DLXS0748187902 ING BK NV 12/22 MTNDE000NLB88M3 NORDLB GELDM.FRN 05/17DE000LB06G44 LBBW MTN.HYP.16/22CH0271428309 UBS GROUP 15/UND. FLRDE000BLB7K32 BAY.LDSBK.IS. 19/25XS1567905754 TOYOTA FIN. 17/22 MTNFR0013409836 SANOFI 19/22 MTNDE000DK0JR08 DEKA IHS SERIE 7600XS1234248919 WUERTH FIN.INTL 15/22 MTNUS05579JAE82 BNZ INTERNAT.FDG 17/22MTNXS1191314720 LAR ESP.RE.EST.SOC. 15/22XS1566970874 ICBC (HK) 17/22 MTNXS1567423501 PROVEN GLORY CAP.17/22MTNDE000A1KRJC6 ING-DIBA AG HPF 22DE000DK0PDU2 DEKA NOK FESTZINS 18/22DE000HLB4WA1 LB.HESS.-THR. OPF 19/22XS1816199373 HAZ.M.VA.KIR 19/22 REGS