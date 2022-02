FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag gehen die Anleger etwas vorsichtiger in den Mittwoch. Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Krieg in der Ukraine war am Vortag geschwunden. Der Dax hatte deutlich zugelegt. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start mit 0,15 Prozent im Plus auf 15 436 Punkte.

"In unserem Basisszenario gehen wir nach wie vor nur von einem dauerhaften Anstieg des Risikobewusstseins aus, nicht aber von weiteren signifikanten militärischen Eskalationen", schrieben am Morgen die Experten der DWS. Am Vortag hatte es Entspannungssignale aus Moskau gegeben mit Meldungen, einige Militäreinheiten zögen von der ukrainischen Grenze ab. US-Präsident Joe Biden hält die befürchtete russische Invasion in der Ukraine aber weiter für möglich.

Während der Ukraine-Konflikt etwas an Schrecken verliert, könnte das Zinsthema zur Wochenmitte am Markt wieder stärker in den Mittelpunkt rücken. Am Abend veröffentlicht die US-Notenbank Fed ihr Protokoll der letzten Zinssitzung. Außerdem stehen zur Wochenmitte diverse US-Konjunkturdaten sowie frische Inflationsdaten aus Großbritannien auf der Agenda./tih/jha/