Arbeitnehmerinnen auf der ganzen Welt haben gesprochen: Das legendäre Kosmetikunternehmen Mary Kay Inc., das sich für die Entwicklung des Unternehmertums einsetzt, wurde erneut zu einem der besten Arbeitgeber gewählt. In den ersten 60 Tagen des Jahres 2022 hat die Marke fünf renommierte Arbeitgeberpreise von Forbes und Kincentric in den Vereinigten Staaten, in Europa, in der Tschechischen Republik, in Spanien und Malaysia erhalten. Die Anerkennung folgt auf mehrere weitere Auszeichnungen, die in den letzten drei Jahren erworben wurden.

Die besten Arbeitgeber 2022 von "Forbes" wurden in einer unabhängigen Umfrage unter rund 60.000 Angestellten in den USA ermittelt, die bei Unternehmen mit mehr als 1000 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten arbeiten. Insgesamt wurden 1000 Arbeitgeber in 25 verschiedenen Branchen ausgezeichnet. Dies ist nicht das erste Mal, dass Mary Kay auf einer der begehrten Arbeitgeberlisten von Forbes landet kürzlich hat "Forbes" Mary Kay auch als besten mittelständischen Arbeitgeber, besten Arbeitgeber für Diversität und besten Arbeitgeber für Frauen ausgezeichnet.

Die Arbeitgeberauszeichnungen für Mary Kay von Kincentric in Europa, der Tschechischen Republik, Spanien und Malaysia sind das Ergebnis einer robusten Bewertung, die Organisationen misst und identifiziert, die ihre Personalpraktiken verändert haben, um bessere Geschäftsergebnisse zu erzielen. Laut Kincentric antworteten fast 8 von 10 teilnehmenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mary Kay mit "Ja" auf die folgende Aussage: "Mary Kay inspiriert mich, jeden Tag mein Bestes zu geben." Und sogar 87 bejahten diese Aussage: "Der Zweck dieser Organisation gibt mir eine sinnvolle Richtung vor." Das sind 19 Punkte mehr als der globale Durchschnitt bei Kincentric.

"Mary Kay fühlt sich geehrt, erneut für branchenführende Mitarbeiterpraktiken und Mitarbeitereinbindung ausgezeichnet zu werden", sagte Melinda Foster Sellers, Chief People Officer bei Mary Kay Inc. "Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind die Grundlage für die unglaubliche Arbeit, die wir auf der ganzen Welt leisten, und der Grund, warum wir fast 60 Jahre nach unserer Gründung eine der besten Kosmetikmarken geblieben sind. Wir haben bei Mary Kay eine einfache Beschäftigungsphilosophie: Wenn unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jeden Tag mit der Überzeugung zur Arbeit kommen, dass sie dazu beitragen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen, dann sind wir auf dem richtigen Weg."

Diese Philosophie hat über sechs Jahrzehnte jede interne Mitarbeiterentscheidung beeinflusst. Infolgedessen sind 41 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Mary Kay weltweit seit über zehn Jahren im Unternehmen, 75 der neuen Positionen werden intern befördert, und die Marke bietet mehrere Programme an, die auf berufliche Entwicklung, innovatives Denken und das Wohlbefinden der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter abzielen. Mary Kay bietet Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine solide Auswahl an erschwinglichen medizinischen, zahnärztlichen und augenärztlichen Leistungen, Lebensversicherungen, Sparkonten für Gesundheitsversorgung und Pflege von Angehörigen, Deckung bei Unfalltod und Invalidität sowie einen Altersvorsorgeplan, der sowohl ein 401k- als auch ein großzügiges Gewinnbeteiligungsprogramm umfasst. Diese Verpflichtung, den Erfolg zu teilen, ist ein Eckpfeiler des Bekenntnisses von Mary Kay zu den Menschen, die ihn ermöglichen.

"Am stolzesten bin ich vermutlich auf unsere Bemühungen um Diversität", fügte Sellers hinzu. "Als Teil unseres Engagements für Vielfalt und Inklusion haben mehr als 1000 unserer Führungskräfte an Schulungen zu unbewussten Vorurteilen teilgenommen, und weitere Schulungen stehen bevor. Wir nehmen auch die Hilfe von externen Anbietern von Geschäftsprüfungen und Diversitätsdaten in Anspruch, um unsere Lieferkette zu bewerten und sicherzustellen, dass wir Unternehmen im Besitz von Frauen, Minderheiten und Veteranen angemessen vertreten."

Seit März 2021 sind 61 der weltweiten Belegschaft von Mary Kay und 64 der Marktführer weiblich.

