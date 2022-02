DJ MORNING BRIEFING - Deutschland/Europa

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Bund und Länder wollen am Mittwoch weitreichende Lockerungen bei den Corona-Schutzmaßnahmen einleiten. Bundeskanzler Olaf Scholz und die Regierungschefinnen und -chefs der Länder beraten dabei über einen Drei-Stufen-Plan. Er sieht laut einer Beschlussvorlage den Wegfall aller Beschränkungen außer der Maskenpflicht bis zum 20. März vor. Der Vorlage zufolge soll es in einem ersten Schritt unter anderem im Einzelhandel bundesweit keine Zugangsbeschränkungen mehr geben. Ab dem 4. März soll dann in Gastronomie und Hotels die 3G-Regelung gelten, womit diese auch von Ungeimpften mit Test wieder besucht werden können. Ab dem 20. März sollen alle tiefergreifenden Schutzmaßnahmen einschließlich der Homeoffice-Pflicht auslaufen. Die Maskenpflicht soll aber in Innenräumen sowie Bussen und Bahnen weiter gelten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

MTU AREO ENGINES (7:00)

Nachfolgend die Konsensschätzungen für das vierte Quartal (in Millionen Euro, Ergebnis je Aktie in Euro, nach IFRS):

PROG PROG PROG 4. QUARTAL 4Q21 ggVj Zahl 4Q20 Umsatz 1.271 +25% 17 1.020 EBIT bereinigt 152 +44% 17 105 Ergebnis nach Steuern bereinigt 104 +39% 17 75 Ergebnis je Aktie bereinigt 1,94 +37% 17 1,42 Free Cashflow 39 -- 17 -40

Weitere Termine:

07:00 NL/Heineken NV, Jahresergebnis

07:10 DE/Norma Group SE, Jahresergebnis

07:20 FR/Air Liquide SA, Jahresergebnis

07:45 NL/Ahold Delhaize NV, Ergebnis 4Q

13:00 US/Kraft Heinz Co, Ergebnis 4Q

14:00 DE/Bayer AG, Webinar zu Crop Science R&D Pipeline

17:45 FR/Carrefour SA, Jahresergebnis

22:01 CA/Nutrien Ltd, Ergebnis 4Q

22:05 US/Cisco Systems Inc, Ergebnis 2Q

22:20 US/Nvidia Corp, Ergebnis 4Q

DIVIDENDENABSCHLAG

Siemens Healthineers: 0,85 Euro

AUSBLICK KONJUNKTUR

- GB 08:00 Verbraucherpreise Januar PROGNOSE: -0,2% gg Vm/+5,4% gg Vj zuvor: +0,5% gg Vm/+5,4% gg Vj - EU 11:00 Industrieproduktion Dezember Eurozone PROGNOSE: +0,1% gg Vm/-1,0% gg Vj zuvor: +2,3% gg Vm/-1,5% gg Vj - US 14:30 Einzelhandelsumsatz Januar PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: -1,9% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: +0,8% gg Vm zuvor: -2,3% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise Januar Importpreise PROGNOSE: +1,2% gg Vm zuvor: -0,2% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung Januar Industrieproduktion PROGNOSE: +0,5% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 76,7% zuvor: 76,5% 16:00 Lagerbestände Dezember PROGNOSE: +2,1% gg Vm zuvor: +1,3% gg Vm 16:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) 20:00 Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 25./26. Januar

ÜBERSICHT FUTURES / INDIZES

Aktuell: INDEX Stand +/- DAX-Future 15.440,00 +0,1% E-Mini-Future S&P-500 4.457,50 -0,2% E-Mini-Future Nsdq-100 14.575,75 -0,2% Nikkei-225 27.460,40 +2,2% Schanghai-Composite 3.461,88 +0,5% +/- Ticks Bund -Future 164,71 +7 Vortag: INDEX Schluss +/- DAX 15.412,71 +2,0% DAX-Future 15.423,00 +2,3% XDAX 15.433,53 +2,3% MDAX 33.465,75 +2,2% TecDAX 3.345,82 +2,1% EuroStoxx50 4.143,71 +2,0% Stoxx50 3.749,12 +1,4% Dow-Jones 34.988,84 +1,2% S&P-500-Index 4.471,07 +1,6% Nasdaq-Comp. 14.139,76 +2,5% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,64% -67

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Nach der Erholungsrally in der Hoffnung auf einen Entspannung der geopolitischen Lage dürften die Märkte und Investoren erst einmal abwarten. Die Absicherungen im Hinblick auf den Konflikt an der russisch-ukrainischen Grenze dürften zuletzt deutlich nach unten gefahren worden sein. Im Tagesverlauf könnte die Berichtssaison noch einige Überraschungen liefern, nachdem am Vorabend bereits Vitesco mit positiven Zahlen aufwartete. Am Nachmittag wird auf den US-Einzelhandelsumsatz geschaut, der ex Kfz im Januar mit einem kleinen Plus von 0,8 Prozent gegenüber dem Vormonat erwartet wird, nachdem er im Dezember mit einem Minus von 2,3 Prozent überrascht hatte. Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren.

Rückblick: Sehr fest - Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgten für gute Stimmung. Die russische Regierung hatte den Abzug eines Teils der an der Grenze zur Ukraine zusammengezogenen Soldaten bekannt gegeben. Sehr fest präsentierte sich der Sektor der Fluglinien. Die Branche wurde von der Entspannung in der Ukraine-Krise ebenso befeuert wie von der anhaltenden Zurücknahme von Covid-Beschränkungen. Nach der Zahlenvorlage gaben BHP um 1,5 Prozent nach. Das bereinigte EBITDA für das erste Geschäftshalbjahr 2022 lag unter der Konsenserwartung. Für Glencore ging es dagegen nach Zahlen um 1,2 Prozent nach oben. Hier stützte die angekündigte höhere Ausschüttung von Gewinnen. Temenos verloren 7,9 Prozent nach unten. Die Umsätze wie das EBIT des Softwareunternehmens hatten die Konsensschätzungen verfehlt. DSM steigerte dagegen den operativen Gewinn stärker als erwartet. Die Aktie gewann 1,8 Prozent. Michelin fielen nach dem Zahlenausweis um 3,5 Prozent. Das bereinigte EBIT und der freie Cashflow hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, allerdings habe die Dividende leicht enttäuscht, hieß es hier.

DAX/MDAX/TECDAX

Sehr fest - Das Bild bei den Einzelaktien war geprägt von einer breiten Erholung. So gewannen im DAX etwa BASF 2,6, VW 3 oder Sartorius 4,3 Prozent. Klarer Tagesgewinner waren Delivery Hero mit +15,1 Prozent. Im Handel wurde vor allem auf das Eindecken von Shortpositionen verwiesen. Die Aktie hatte seit Jahresbeginn rund 50 Prozent an Wert verloren. Aber auch Hellofresh erholten sich mit 5,9 Prozent sehrkräftig.

XETRA-NACHBÖRSE

Vitesco wurden bei Lang & Schwarz 3 Prozent fester gestellt. Der Automobilzulieferer hatte am frühen Abend unter anderem ein bereinigtes Betriebsergebnis über Erwarten vorgelegt.

USA - AKTIEN

Fest - Anleger fassten Mut im Gefolge russischer Meldungen, wonach Russland einige Truppen von der ukrainischen Grenze abziehe. Zudem zeigte sich der russische Präsident Wladimir Putin bereit, mit der NATO über eine Begrenzung von Raketenstationierung in Europa zu verhandeln. Intel gewannen 1,8 Prozent. Der Halbleiterkonzern verstärkt sich mit einer milliardenschweren Übernahme und kauft Tower Semiconductor, die um 42 Prozent haussierten. Arista Networks sprangen nach Vorlage von guten Geschäftszahlen um 5,8 Prozent nach oben. Marriott (+5,8%) mehr als verdoppelte den Umsatz übertraf auch mit dem Gewinn die Prognosen. Aktien von Cybersecutity-Unternehmen zeigten sich im Aufwind. CrowdStrike Holdings gewannen 4,8 Prozent und Palo Alto Networks 1,0 Prozent. Versorger, Produzenten und Finanzdienstleister positionierten sich für ein mögliches Übergreifen von Cyberangriffen gegen die Ukraine, hieß es dazu. Larimar brachen um 52,1 Prozent ein, nachdem die Arzneimittelbehöde FDA den Stopp einer Studie verlangt hatte.

USA - ANLEIHEN

US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 1,57 -1,1 1,58 83,7 5 Jahre 1,94 +3,2 1,91 68,2 7 Jahre 2,04 +5,0 1,99 59,7 10 Jahre 2,05 +6,4 1,99 54,0 30 Jahre 2,37 +8,2 2,29 46,8

Im Zuge der Entspannungssignale wurden Anleihen verkauft, auch weil die Blicke damit wieder stärker auf die bevorstehenden Zinserhöhungen gerichtet wurden. Klar höher als erwartet ausgefallene US-Erzeugerpreise trugen dazu bei.

DEVISENMARKT

zuletzt +/- % 0:00 Uhr Di, 17:24 Uhr % YTD EUR/USD 1,1357 -0,0% 1,1358 1,1362 -0,1% EUR/JPY 131,35 +0,0% 131,32 131,46 +0,4% EUR/CHF 1,0508 -0,0% 1,0808 1,0527 +1,3% EUR/GBP 0,8381 -0,1% 0,8387 0,8396 -0,3% USD/JPY 115,65 +0,0% 115,63 115,70 +0,5% GBP/USD 1,3552 +0,1% 1,3543 1,3537 +0,2% USD/CNH 6,3376 -0,0% 6,3377 6,3380 -0,3% Bitcoin BTC/USD 44.202,14 +0,0% 44.181,49 44.187,84 -4,4%

Der Dollar wie auch andere Devisen, die den Ruf eines sicheren Hafens haben, wurden mit der Entspanunng im Ukraine-Konflikt verkauft. Der Dollar-Index fiel um 0,4 Prozent.

ROHSTOFFE

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 92,18 92,07 +0,1% 0,11 +23,1% Brent/ICE 93,30 93,28 +0,0% 0,02 +20,4%

Die Ölpreise gaben mit der Entspannung in der Ukraine-Krise deutlich nach um über 3 Prozent, weil damit die Gefahr von Ausfällen von Öllieferungen insbesondere aus Russland potenziell abnahm.

