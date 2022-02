Die Commerzbank-Aktie konnte sich nach den Entspannungssignalen im Ukraine-Konflikt gestern wieder stark erholen. Die Woche bleibt aber spannend, denn am morgigen Donnerstag, sollen die Q4-Zahlen präsentiert werden. Es ist die erste Jahresbilanz des neuen CEOs Manfred Knof. DER AKTIONÄR erklärt, was Anleger erwartet.Als Knof zum 1. Januar 2021 sein Amt antrat, schritt er gleich zur Tat. In das Jahr 2020 wurden noch Aufwendungen für den Umbau gebucht, am Ende schloss man mit einem Horror-Verlust ...

