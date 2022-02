NEUCH\u00c2TEL, Schweiz und Kiew, Ukraine (ots/PRNewswire) -Olga Barben hat eine neue Single mit dem Titel "Dreams Come True" veröffentlicht - unten können Sie es anhören und das Video sehen.Der Song ist der neueste Vorgeschmack auf das Album der klassischen Singer-Songwriterin, das irgendwann in diesem Jahr unter dem gleichen Titel erscheinen soll. "Dreams Come True" ist ein klassischer Akustiksong und eine energiegeladene Hymne über den Glauben an sich selbst und darüber, der Stimme des Herzens zu folgen. Das Video zum Song wird ab dem 14. Februar verfügbar sein. Inspiriert durch ihr tägliches Leben, ist ihre Musik eine Quelle der Freude und Harmonie, die die Menschen verbindet, eine Musik, die die Seele berührt.Wenn man ihre vorherige Single "If You" gehört hat, versteht man, worum es in Olga Barbens Welt geht. Olga Barben, verströmt Leidenschaft in jeder Note. Ihre Stimme und die Authentizität ihrer Interpretation, wenn die Streicher und das Klavier ihre Stimme umhüllen, um diese unglaubliche Alchemie zu schaffen, verführt nicht nur Liebhaber klassischer Musik, sondern auch die junge Generation.Sie hat ihre Position als Kongressabgeordnete ohne Bedauern aufgegeben, Musik war immer ihre erste Liebe, also war es keine schwere Entscheidung, es war mehr eine Befreiung, etwas, das in ihr war und nur auf den richtigen Zeitpunkt gewartet hat, sie glaubt, dass es kraftvoller und lohnender ist, Menschen mit ihrer Musik zu berühren, Menschen verbinden sich durch Musik, es geht um Liebe, Freude und das Teilen von positiver Energie, sie will einfach nur gute Musik machen und sie weiterhin mit der ganzen Welt teilen.Als Kind, das in der UdSSR (Ukraine) aufwuchs, begeisterte sie sich schon immer für klassische Musik.Im Alter von 5 Jahren ging sie in ein Musikstudio, um das Klavierspielen zu erlernen. Im Alter von 12 Jahren trat sie in das Musikkonservatorium ein. Sie studierte an der Universität für Kultur und Kunst und lernte an der Fakultät für akademischen Gesang Operngesang. Sie hat an zahlreichen Wettbewerben für klassische Musik teilgenommen, wie z. B. "Scuola dell'Opera Italiana Fiorenza Cedolins", wo sie "My heart opens to your voice" aus der Oper "Samson and Delilah" sang.Jüngste Auftritte:New York, Carnegie Hall, Karl Jenkins, The Armed Man, Concert for Peace, 2020Lucerne, Palace of Culture and Congress, KKL, Concert for classical music, 2018Olga Barben arbeitet derzeit an zwei neuen Songs, die Anfang des Jahres veröffentlicht werden sollen.Nützliche InformationenWeitere Informationen über die Künstlerin finden Sie unter diesem Link https://mx3.ch/olgabarbenNachrichten über Olgas Musik können in ihren sozialen Netzwerken verfolgt werden https://www.instagram.com/olgabarben.music/"Im Leben ist nichts unmöglich. Glaube an deine Träume und verrate sie nie."contact@rootness.chPressekontakt:Rootness Creative Studioscontact@rootness.chRootness Sàrl Büro Telefon: +41(0)219619228Kontaktperson: Gautier BrosVideo https://www.youtube.com/watch?v=hBGX7hxxbbsLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1746432/Rootness_Logo.jpgOriginal-Content von: Rootness for Olga Barden, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100089253/100885171