Der Kupferpreis könnte aus seiner langfristigen Konsolidierung ausbrechen und neue Höhen erklimmen. Damit rechnet jedenfalls die US Investmentbank Goldman Sachs. Als Grund führen die Analysten ein strukturell schwaches Angebot bei dynamischer Nachfrage an. In einem aktuellen Marktbericht prognostizieren Analysten von Goldman Sachs einen deutlichen Anstieg des Kupferpreises. Der Grund dafür sind nachlassende Befürchtungen um die ...

