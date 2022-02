Die Aktie von Siemens Healthineers ist in den vergangenen Wochen unter Druck geraten. Auch am Mittwoch zählen die Papiere des Medizintechnikkonzerns zu den schwächsten Werten im DAX. Anleger sollten deshalb aber nicht die Nerven verlieren. Der erneute Rücksetzer hat einen einfachen Grund.Am Dienstag fand bei Siemens Healthineers die Hauptversammlung statt. Dort wurde beschlossen, dass 0,85 Euro Dividende je Aktie an die Anleger ausgeschüttet werden. Entsprechend wird die Aktie am heutigen Mittwoch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...