DJ EUREX/Bund-Future bleibt charttechnisch angeschlagen

FRANKFURT (Dow Jones)--Der März-Kontrakt des Bund-Futures verliert am Mittwochmorgen bis 8.20 Uhr 12 Ticks auf 164,52 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 164,89 Prozent und das Tagestief bei 164,51 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 17.069 Kontrakte. Der Buxl-Futures verliert 36 Ticks auf 191,76 Prozent. Der Bobl-Futures verliert 4 Ticks auf 130,6 Prozent.

Nachdem der Ukraine-Konflikt etwas von seinem Schrecken verloren hat, rückt nun wieder das Zinsthema in den Vordergrund. Nach Handelsschluss in Europa steht das Protokoll der jüngsten Sitzung der US-Notenbank auf dem Programm. Es hat nach Aussage der LBBW das Potenzial, die Spekulationen auf eine beschleunigte geldpolitische Wende in den USA zusätzlich zu nähren.

Charttechnisch bleibt der Bund-Future angeschlagen. Sollte die Unterstützungszone um 164,50 Prozent nicht halten, könnte es rasch in Richtung 163,20 und dann zügig bis auf 160,00 gehen.

February 16, 2022 02:27 ET (07:27 GMT)

