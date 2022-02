Amsterdam (ots) -Greenlane Holdings, Inc. ("Greenlane" oder "das Unternehmen") (Nasdaq: GNLN) hat die unbestrittene Marktführerschaft in der Cannabisbranche im Bereich Accessoires inne. Mit Europa fest im Blick, präsentiert sich das Unternehmen nun groß auf der Spannabis 2022 in Barcelona, einer der weltweit größten Messen für diesen Bereich.Gleich mit einer Vielzahl eigener Brands ist Greenlane vertreten: DAVINCI ist einer der Hauptsponsoren, Vaposhop zeigt die Vielfalt des Repertoires auf einem großen Stand."Greenlane beobachtet als weltweit größter Anbieter von Cannabis Accessoires bereits seit einiger Zeit die Entwicklungen in Europa. Im letzten Jahr haben wir uns entschieden, unser Engagement in europäische Märkte deutlich zu forcieren. Grund hierfür sind unter anderem die Entscheidungen der Regierungen in Spanien, Malta und Deutschland sich in Richtung Legalisierung zu bewegen. Das öffnet für uns spannende Märkte und wir freuen uns, diese mit unseren Premiummarken zu versorgen," so Michael Ouvendijk, Sales & Marketing Director Europa während der Spannabis.Speziell für die europäischen Märkte, deren Zielgruppen und Konsumenten, hat Greenlane ein eigenes Portfolio an Marken und Produkten priorisiert, das demnächst über die deutsche Webseite erhältlich ist. Hierzu gehören vor allem die Stars des House of Brands mit Marken wie VIBES, Marley Naturals, DAVINCI, GPEN oder EYCE.In 2022 wird Greenlane mit seinem vielfältigen Portfolio an eigenen und exklusiven Marken noch bei vielen weiteren Messen in Europa zu sehen sein. Hierunter sind unter anderem die CannaTrade in Bern/CH, die Cultiva in Wien/AT und natürlich auch die Mary Jane in Berlin/DE.Zudem plant das Unternehmen weitere Kooperationen zur Stärkung des House of Brands mit erstklassigen eigenen Marken und dem exklusiven Markenangebot Dritter.Über Greenlane Holdings, Inc.Greenlane Holdings, Inc. (Nasdaq: GNLN) ist ein globales Markenhaus und einer der größten Anbieter von hochwertigem Cannabis Accessoires, kindersicheren Verpackungen und speziellen Verdampferprodukten für Fachgeschäfte sowie für den Direktvertrieb an Verbraucher über seine Online-E-Commerce-Plattformen Vapor.com, Higherstandards.com, Aerospaced.com, Haringglass.com, Eycemolds.com, Canada.Vapor.com, Azarius.net, Vaposhop.com und Puffitup.com. Greenlane wurde 2005 gegründet und bedient mehr als 7.000 Einzelhandelsstandorte mit über 250 Mitarbeitern in den Vereinigten Staaten, Kanada und Europa. Mit seiner starken globalen Präsenz ist Greenlane der bevorzugte Partner für viele der führenden Marken der Branche, die sich für die starke Vertriebsplattform, den beispiellosen Kundenservice und die hocheffizienten Betriebsabläufe und Logistik entschieden haben, um ihr Wachstum zu beschleunigen. Zu Greenlanes kuratiertem Portfolio eigener Marken im House of Brands gehören EYCE, der Verpackungsinnovator Pollen, Papers, Marley Natural Accessories; K.Haring Glass und Standards, das sowohl eine gehobene Produktlinie als auch ein innovatives Einzelhandelserlebnis mit Flagship-Stores in Chelsea Market, New York und Malibu, Kalifornien, bietet.Weitere Informationen unter https://gnln.com/Pressekontakt DACH:[know:bodies] gesellschaft für integrierte kommunikation und bildungsberatung mbhsophie-charlotten-str. 103 - 14059 berlintel 0049 30 703 74 12greenlane@knowbodies.deOriginal-Content von: Greenlane, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159030/5147693