Die Wiener Börse konnte gestern mit klaren Zuwächsen schliessen, das Plus für den ATX fiel mit 1,2% aber etwas geringer aus als an den meisten der großen europäischen Börsen. Die Verluste vom Wochenauftakt sind damit zwar noch nicht aufgeholt, jedoch scheint die jüngste Entspannung im schwelenden Ukraine-Konflikt die Kauflaune wieder deutlich zu beleben. Signale von der Konjunkturseite fielen gestern gemischt aus, zwar stieg der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen relativ deutlich auf 54,3 Punkte, allerdings hatten die Schätzungen bei einem noch höheren Zuwachs auf 55 Punkte gelegen, auch der Empire-State-Index in den USA konnte sich weniger stark als angenommen nach oben bewegen. Der Flughafen Wien legte Verkehrszahlen vor, zu Jahresbeginn ...

