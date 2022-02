Mit ihnen steigt und fällt der Wert eines Unternehmens: Zahlen. Sie sorgen gerade in der aktuellen Berichtsaison für Bewegung. Allen voran Meta aka Facebook kam nach den schwachen Zahlen zuletzt gehörig unter die Räder. Der Kursrutsch um 26 Prozent vernichtete 232 Milliarden Dollar Börsenwert. Damit stellt die Facebook-Mutter den neuen Rekordhalter in der Liste der größten Tagesverluste. Doch neben herben Verlusten gibt es auch Lichtblicke in der bisherigen diesjährigen Berichtssaison - wie Siemens. ...

