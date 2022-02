FRANKFURT (dpa-AFX) - Etwas ruhiger haben es die Anleger am Mittwoch zum Start in den Handel am deutschen Aktienmarkt angehen lassen. Nach der deutlichen Erleichterung am Vortag über die Entspannungssignale im Ukraine-Konflikt stand der Dax wenige Minuten nach der Xetra-Eröffnung 0,13 Prozent höher auf 15 432 Punkten. Der MDax der mittelgroßen Werte legte um 0,47 Prozent auf 33 624 Punkte zu. Das Leitbarometer der Eurozone, der EuroStoxx 50 , gewann 0,2 Prozent.

Die Angst vor einem unmittelbar bevorstehenden Einmarsch Russlands in der Ukraine hatte am Vortag nachgelassen, Russlands Truppen zogen sich von der Grenze etwas zurück. Der Konflikt verliere gegenwärtig etwas an Schrecken für die Börsen, sagte Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die Unsicherheit bleibe aber hoch. Zudem sei nach dem unerwartet starken Anstieg der US-Produzentenpreise am Vortag die Angst vor Zinserhöhungen wieder zurück./ajx/jha/

DE0008469008, DE0008467416, EU0009658145