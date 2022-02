Pressemitteilung der Green City AG:

Die Green City-Konzerngesellschaften Green City Energy Kraftwerkspark II GmbH & Co. KG, Green City Energy Kraftwerkspark III GmbH & Co. KG sowie Green City Solarimpuls I GmbH & Co. KG haben gestern in Ad-hoc-Meldungen veröffentlicht, dass sie aufgrund von drohender Zahlungsunfähigkeit beim Amtsgericht München jeweils einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens in Eigenverwaltung stellen werden. Ursächlich für die Insolvenzanträge ist, dass die Gesellschaften Zins- und Rückzahlungsverpflichtungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...