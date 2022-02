In Erwartung geldpolitischer Signale aus den USA haben Anleger am deutschen Aktienmarkt am Mittwoch zum Start die Füße still gehalten. Der Dax notierte in den ersten Handelsminuten 0,1 Prozent höher bei 15.432 Punkten, nachdem er am Dienstag zwei Prozent gewonnen hatte. Nach den Berichten über einen Teilabzug russischer Truppen von der ukrainischen Grenze hat der Konflikt etwas an Schrecken für die Börsianer verloren. "Die große Angst ist erst einmal ...

Den vollständigen Artikel lesen ...