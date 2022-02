DJ AstraZeneca bekommt EU-Zulassung für Saphnelo

Von Anthony O. Goriainoff

BARCELONA (Dow Jones)--Astrazeneca hat von der EU-Arzneimittelbörde die Zulassung für sein Präparat Saphnelo zur Behandlung der seltenen Autoimmunkrankheit Lupus erythematodes für die Europäische Union erhalten. Das teilte der Pharmakonzern mit. Das Medikament wurde als Zusatztherapie für die Behandlung erwachsener Patienten mit der mittelschweren bis schweren Form der sogenannten Schmetterlingsflechte entwickelt.

Saphnelo konnte in den klinischen Studien die gesamte Krankheitsaktivität der Patienten in allen Organsystemen senken und den Verbrauch an oralen Kortikoiden nachhaltig reduzieren, erklärte das Unternehmen. Das Mittel sei bereits in den USA, Japan und Kanada in dieser Indikation zugelassen, in weiteren Ländern liefen Zulassungsprüfungen.

