Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Am Dienstag legte der DAX um beinahe zwei Prozent zu. Damit schloss er auch wieder über 15.400 Punkten. Entspannungssignale in der Ukraine-Krise sorgten für neuen Optimismus bei den Anlegern. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.