Vorstand und Aufsichtsrat der Immofinanz sehen auch den nachgebesserten Angebotspreis der CPI auf 23,0 Euro, angesichts der erfolgreichen Entwicklung der Immofinanz und des aktuellen Unternehmenswerts, als zu niedrig an. Zudem sei keine angemessene Kontrollprämie in Bezug auf die Kontrollerlangung der CPIPG über die Immofinanz berücksichtigt. Die Immofinanz rät in der ergänzenden Stellungnahme allerdings nicht mehr davon ab, das Angebot anzunehmen, sondern meint, dass eine Entscheidung zur Annahme oder Ablehnung des Angebots von jedem Aktionär und Inhaber von Wandelschuldverschreibungen selbst, vor allem auch unter Abwägung der Vor- und Nachteile, der individuellen Situation sowie nach Maßgabe der eigenen Einschätzung zu zukünftigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...