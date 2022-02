Mit deutlichen Zugewinnen beginnt Varta den heutigen Handel. So kann die Aktie derzeit einen Anstieg von rund drei Prozent vorzeigen. Damit ist dem Papier heute an Platz an der Sonne sicher. Haben die Bullen die Bären dadurch dauerhaft vertrieben?

Ihr Geschenk: Aufgrund dieser hochspannenden Konstellation haben wir eine ausführlichen Sonderanalyse zu Varta erstellt, die Sie hier kostenlos abrufen können.

Kursverlauf von Varta der letzten drei Monate.Für eine ausführliche Varta-Analyse einfach hier klicken.

Nach diesem Anstieg guckt wieder die Sonne am Charttechnik-Himmel hervor. Dieses Plus bringt die Aktie nämlich näher an eine charttechnische Hürde heran. Schließlich ergibt sich derzeit nur noch eine Differenz von rund acht Prozent zum 4-Wochen-Hoch. Dieses Top liegt bei 101,90 EUR. Bullen und Bären werden sich also auch in den kommenden Tagen einen heißen Kampf liefern.

...

Den vollständigen Artikel lesen ...