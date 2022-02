FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von MTU haben am Mittwoch frischen Schub erhalten von den Jahreszahlen des Triebwerkherstellers. Das Unternehmen hat im zweiten Corona-Jahr trotz einer enttäuschenden Umsatzentwicklung mehr verdient als gedacht, und dies verhalf dem Kurs zur Wochenmitte um 3,6 Prozent nach oben an die Dax -Spitze. Die am Vortag schon festen Aktien schafften sich damit auch charttechnisch etwas Luft. Sie setzten sich deutlicher von der 200-Tage-Linie nach oben ab. Diese ist bei Anlegern ein beliebter langfristiger Indikator.

Lob gab es für den bereinigten operativen Gewinn (Ebit), der laut ersten Analystenreaktionen die Erwartungen übertraf. Die Experten von JPMorgan und Jefferies hoben hervor, das im vierten Quartal erzielte Ebit habe um 6 Prozent über dem Analystenkonsens gelegen.

Das operative Gewinnziel für 2022 liege indes im Rahmen der Erwartungen, hieß es von beiden Häusern. Wie deutliche Kursgewinne bei Fraport oder der Lufthansa zeigen, waren Luftfahrtwerte am Mittwoch allgemein gefragt./tih/mis