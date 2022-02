München (ots) -Vor 77 Jahren wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl, Mitglieder der Widerstandsgruppe "Weiße Rose" und Studierende an der LMU, zusammen mit ihrem Freund Christoph Probst in Stadelheim hingerichtet. Die jährliche Feierstunde im Gedenken an die "Weiße Rose" erinnert an das Vermächtnis aller Widerstandskämpfer im Dritten Reich. In diesem Jahr konnte Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, als Gastrednerin gewonnen werden.Um die wertvolle Tradition der Weiße Rose Gedächtnisvorlesung auch in der aktuellen Lage, die keine Präsenzveranstaltung zulässt, aufrechtzuerhalten, wird die Gedächtnisvorlesung 2022 erstmals auf ARD alpha ausgestrahlt. Die Vorlesung ist nach der Ausstrahlung auch in der Mediathek und unter https://www.uni-muenchen.de/aktuelles/news/2022/weisse_rose_vorlesung_22.html abrufbar.Weiße Rose Gedächtnisvorlesung"Gesellschaftlicher Zusammenhalt und mediale Verantwortung"Ausstrahlung am 22. Februar 2022 um 22:45 Uhr auf ARD alpha (Wiederholung, Mittwoch 23. Februar, 15.00 Uhr)Rednerin: Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen RundfunksIn ihrer Rede spricht Dr. Katja Wildermuth, Intendantin des Bayerischen Rundfunks, über Herausforderungen für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und die Rolle der Medien in einer digitalen Welt. Angesichts der drohenden Zersplitterung der Öffentlichkeit in immer mehr voneinander abgeschottete Teilöffentlichkeiten komme es heute mehr denn je auf einen verbindenden Kommunikationsraum an, in dem Gemeinschaft stattfinde und demokratischer Austausch und Dialog möglich sind.Ihrer Überzeugung nach braucht es deshalb - in der digitalen Welt dringender denn je - unabhängige und relevante Qualitätsmedien, die bei der Auswahl und Vermittlung von Informationen Standards hochhalten, Fairness gewährleisten, verantwortungsbewusst sind, für ihre Fehler einstehen, ansprechbar sind und die Lebenswirklichkeit der Menschen vor Ort kennen. Denn auch die historische Erfahrung zeige: Es ging und geht beim Journalismus nie nur um das reine Handwerk, sondern immer auch um publizistische Verantwortung und publizistischen Ethos.Weitere Information zur Weißen Rose und zur Gedächtnisvorlesung (https://www.weisse-rose-stiftung.de/weisse-rose-gedaechtnisvorlesung-2021-online/) finden Sie auf der Webseite der DenkStätte Weiße Rose (https://www.weisse-rose-stiftung.de/denkstaette-weisse-rose-am-lichthof-der-lmu-muenchen/).Pressekontakt:Claudia RussoLeitung Kommunikation & PresseLudwig-Maximilians-Universität MünchenLeopoldstr. 380802 MünchenPhone: +49 (0) 89 2180-3423E-Mail: presse@lmu.deOriginal-Content von: Ludwig-Maximilians-Universität München, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/60694/5147748