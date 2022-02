NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beyond Meat vor Quartalszahlen von 74 auf 47 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Weg des Fleischersatz-Produzenten zu einem profitablen Wachstum erscheine zunehmend unklar, schrieb Analyst Adam Samuelson in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 17:09 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

