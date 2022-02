FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Deutsche Bank hat Adyen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 2270 auf 2750 Euro angehoben. Das Wachstum des Zahlungsabwicklers aufgrund von Marktanteilsgewinnen und der Expansion in den stationären Handel habe zu einer deutlich überdurchschnittlichen Entwicklung des Transaktionsvolumens geführt, schrieb Analystin Nooshin Nejati in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der aktuelle Aktienkurs eröffne eine attraktive Einstiegsmöglichkeit in den leistungsstärksten globalen Zahlungsanbieter./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 07:45 / CET

