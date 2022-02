Die Österreichische Post ist aktuell auf der Suche nach knapp 200 neuen Lehrlingen. Insgesamt bietet die Post acht verschiedene Lehrberufe an, der Fokus liegt österreichweit auf Einzelhandelskaufleuten sowie Nah- und Distributionslogistiker*innen, aber auch in den Bereichen Elektrotechnik, IT und Einkauf bildet die Post Lehrlinge aus. Die Post ermöglicht auch die Lehre mit Matura. Zahlreiche betriebliche Benefits - wie Beteiligung am Unternehmenserfolg, Sport- und Gesundheitsprogramme, Essensbons - sowie zusätzliche Weiterbildungsmöglichkeiten sind im Lehrlingspaket enthalten. Zudem bezahlt die Post den Führerschein für alle Lehrlinge, die nach dem erfolgreichen Lehrabschluss zwei Jahre im Unternehmen bleiben. Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...