Köln (ots) -Kürzere Videos, optimierte Ausspielung: Zur NRW-Landtagswahl 2022 präsentiert der WDR seinen Kandidat:innen-Check in optimierter Fassung für Smartphones. Weil die große Mehrheit der User:innen das Online-Tool auf mobilen Endgeräten nutzt, wurde die Ausspielung dafür weiter verbessert.Alle Direktkandidat:innen aus den 128 Wahlkreisen können mitmachen und sich in vier kurzen Videos, die diesmal nicht länger als 30 Sekunden sein dürfen, den Wählerinnen und Wählern vorstellen. Dafür bekommen die Kandidat:innen alle dieselben vier Fragen gestellt. Ihre passenden Antwort-Videos erstellen sie selbst, zum Beispiel mit dem Smartphone, und laden sie dann zusammen mit ein paar Angaben zur eigenen Person und einem Foto online hoch.Jörg Schönenborn, WDR-Programmdirektor Information, Fiktion und Unterhaltung: "Viele Userinnen und User haben in den letzten fünf Jahren den Kandidat:innen-Check genutzt, um ihre persönliche Wahlentscheidung zu treffen. Sie wollen wissen, was den Kandidatinnen und Kandidaten jenseits des Programms ihrer Partei besonders wichtig ist. Und dieses Bedürfnis ist über die Jahre gewachsen. Denn gerade seit Beginn der Pandemie ist die wichtige Rolle der Landesparlamente auch in der Öffentlichkeit deutlich geworden."Der Kandidat:innen-Check 2022 wird Mitte April online freigeschaltet - sobald die Wahlbenachrichtigungen verschickt sind. Ihr Versand erfolgt frühestens sechs Wochen vor der Wahl, die am 15. Mai stattfindet.Der Kandidat:innen-Check 2022 ist bereits die fünfte Ausgabe des Online-Tools. Premiere hatte das digitale Angebot bei der NRW-Landtagswahl 2017. Dafür gab es im selben Jahr den Grimme Online Award in der Kategorie "Information". Auch bei der Bundestagswahl 2017, den NRW-Kommunalwahlen im Jahr 2020 und der Bundestagswahl 2021 konnten die User:innen über das WDR-Angebot die Kandidat:innen aus dem eigenen Wahlkreis kennenlernen. Inzwischen haben insgesamt weit mehr als eine Million Wählerinnen und Wähler die vier Ausgaben des WDR-Kandidat:innen-Checks genutzt.