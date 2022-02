Bielefeld (ots) -Die coolmobility GmbH aus Bielefeld bringt im Modelljahr 2023 eine neue leichte Lifestyle-Serie im Cargo-Design für Kinder und Jugendliche auf den Markt. Als Innovation fungiert eine Transportplattform, die durch ihre intelligente Anbringung ausreichend Gepäck aufnimmt und gleichzeitig die Koordination der jungen Fahrer:innen unterstützt.Mit der neuen Serie S'COOL QiX setzt die coolmobility GmbH einen Trend im Kinder- und Jugendradbereich. So präsentieren sich die neuen Modelle gleich mit mehreren Neuerungen. Neben dem kleineren Vorderrad besticht die mitlenkende Transportplattform, mit der ausreichend Gepäck transportiert werden kann. Es gibt unterschiedliche Körbe und Taschen für das kinderleichte Klick-System. Während eine starre Variante die Wahrnehmung während des Lenkprozesses verfälschen kann, erleichtert das agile Verhalten der innovativen Plattform Kindern das Handling mit dem Bike.Darüber hinaus werden die QiX-Modelle eine clevere Rahmentasche mit Magnetverschluss aus der MonkeyLink-Familie erhalten. Ebenfalls neu ist der superleichte Komfort-Reifen von VEE Tire, der speziell für die Nutzung im urbanen Raum ausgelegt ist.Für eine verbesserte Verkehrssicherheit sorgt sowohl eine der StVZO-Norm entsprechende Ausstattung mit LED-Standlicht hinten und vorne, als auch ein hydraulisches Bremssystem und ein kleineres Vorderrad, welches das QiX deutlich wendiger macht.Die S'COOL QiX-Serie wird es in den Größen 20, 24 und 27,5 Zoll geben und ist für Kinder und Jugendliche von 5 bis 14 Jahren geeignet. Die intelligente Rahmengeometrie ("mitwachsende Geometrie") ermöglicht Kindern eine längere Nutzungsdauer, trotz sich ändernder Körpergröße. Das Gewicht der leichten Modelle liegt zwischen 10 und 12 Kilogramm.Eine elektronisch unterstützte Variante der QiX-Reihe wird ebenfalls zur Saison 2023 verfügbar sein.Über die coolmobility GmbHDas in Bielefeld ansässige Unternehmen entwickelt und vertreibt hochwertige Fahrräder für Kinder und Jugendliche unter den Marken ACADEMY und S'COOL, die perfekt auf die jungen Fahrer:innen zugeschnitten sind. Der Marktanteil beider Marken liegt in Deutschland bei 10%. Die Fahrräder überzeugen Kids durch ihre coolen Designs und ihre Eltern und Großeltern mit Sicherheit und Qualität. Neben Laufrädern, Mountainbikes, BMX-, Rennrädern und E-Bikes für Kinder und Jugendliche, vertreibt coolmobility Fahrradanhänger der eigenen Marke TAXXI und Falträder der Marke COAST.Pressekontakt:Elena ReimerE-Mail: reimer@coolmobility.deTel.: 0521/329988-17coolmobility GmbHLudwig-Erhard-Allee 333719 BielefeldOriginal-Content von: coolmobility GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161470/5147863