NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Nel ASA nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 22 norwegischen Kronen belassen. Der Anbieter von Lösungen zur Wasserstoffproduktion könne eine relativ gut gefüllte Auftragspipeline vorweisen, doch die Anleger dürften sich eher auf den Preisdruck und die schwächelnden Resultate fokussieren, schrieb Analyst Erwan Kerouredan in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2022 / 01:50 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.02.2022 / 01:55 / ET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: NO0010081235

