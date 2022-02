Eigentlich wurde fest damit gerechnet, dass Nvidia noch im Januar ein Update zum kommenden Grafikkarten-Flaggschiff in Form der RTX 3090 Ti geben würde. Nun ist der Februar schon zur Hälfte vorbei und es gab weder etwas zu hören noch zu sehen. Sowohl Anleger als auch potenzielle Kunden werden sich wohl noch etwas länger in Geduld üben müssen.Das Portal "The Verge" fragte jüngst bei Nvidia (US67066G1040) nach, wie es denn nun um das heiß erwartete neue Produkt bestellt ist. Die Antwort fiel erstaunlich banal und nichtssagend aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...