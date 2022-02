D1-Chart EURUSD steigt am Mittwoch und erreicht am Vormittag ein neues Wochen-Hoch. Die Jahreshochs bei 1,1482 stellen den wichtigsten Widerstand dar. Andererseits müsste die 1,13er-Marke, die am Montag verteidigt wurde, durchbrochen werden, um die Abwärtsbewegung fortzusetzen. Quelle: xStation 5 H1-Chart Durch den heutigen Kursanstieg über das lokale Hoch bei 1,1369 wurde die bärische Struktur der vergangenen Handelstage umgekehrt, sodass mit einer Annäherung an die Jahreshochs zu rechnen wäre. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...