Unterföhring (ots) -- Gleich drei Oscargewinner von 2021 feiern im März ihre exklusive TV- und Streamingpremiere bei Sky und Sky Ticket- "The Father" mit Anthony Hopkins und Olivia Colman ab 5. März, "Minari: Wo wir Wurzeln schlagen" mit Steven Yeung ab 16. März und "Promising Young Woman" mit Carey Mulligan ab 19. März- Mit "Nomadland", "Judas and the Black Messiah" und "Tenet" laufen auch noch weitere 2021 mit dem Oscar prämierte Meisterwerke bei Sky- Der 2022 für zehn Oscars nominierte "Dune" ebenfalls bereits jetzt exklusiv bei Sky und Sky Ticket- Auf Sky Cinema Awards gibt es vom 21. bis 27. März über 30 weitere Oscarklassiker von "Doktor Schiwago" über "Das Schweigen der Lämmer" bis zu der "Der Herr der Ringe"-Trilogie und "Argo"16. Februar 2022 - Mehr brandaktuelle Oscargewinner gibt es nirgends: Im März starten gleich drei letztes Jahr mit dem Academy Award ausgezeichnete Filme: "The Father" mit Anthony Hopkins und Olivia Colman, "Promising Young Woman" mit Carey Mulligan und "Minari: Wo wir Wurzeln schlagen" mit Steven Yeun feiern ihre exklusive TV- und Streaming Premieren bei Sky und Sky Ticket. Zusammen mit den ebenfalls 2021 oscarprämierten Filmen "Nomadland", "Judas and the Black Messiah" und "Tenet" liefert Sky allen Filmfans ein einzigartiges Angebot an neuesten Meisterwerken.Für "The Father" und seine Rolle als Demenzkranker erhielt Anthony Hopkins nicht nur seinen zweiten Oscar, sondern schrieb auch Geschichte: Mit 83 Jahren war er nun der älteste Schauspiel-Preisträger aller Zeiten. Aber auch Olivia Colman glänzt als Tochter an seiner Seite. Und das von Regisseur Florian Zeller nach seinem eigenen Theaterstück geschriebene Drehbuch erhielt ebenfalls einen Oscar. "The Father" startet am 5. März bei Sky und Sky Ticket.Das Einwanderungsdrama "Minari: Wo wir Wurzeln schlagen" handelt von einer koreanischen Familie, die in den 80er Jahren in den USA den amerikanischen Traum verwirklichen möchte. Yoon Yeo-jeong gewann hier den Preis als beste Nebendarstellerin. Und auch "The Walking Dead"-Star Steven Yeun brilliert in einer ungewöhnlichen Rolle. "Minari: Wo wir Wurzeln schlagen" läuft ab 16. März bei Sky und Sky Ticket.Im Rachethriller "Promising Young Woman" will sich Carey Mulligan als Cassie an den Männern rächen, die sich an hilflosen Frauen vergehen. Das fesselnde Originalbuch von Regisseur Emerald Fennell wurde mit dem Oscar prämiert. "Promising Young Woman" startet am 19. März bei Sky und Sky Ticket.Auch die wichtigsten weiteren Oscarpreisträger von 2021 gibt es bei Sky zu sehen: Chloé Zhao wurde für die beste Regie ausgezeichnet und ihr "Nomadland" auch als bester Film. Die großartige Francis McDormand bekam dazu den Goldjungen als beste Hauptdarstellerin. Als bester Nebendarsteller wurde Daniel Kaluuya für seinen eindrucksvollen Auftritt als Fred Hampton in "Judas and the Black Messiah" prämiert. Dieses starke Drama gewann dank "Fight For You" auch den Preis für den besten Filmsong. Und den begehrten Preis für die besten visuellen Effekte ging an Christopher Nolans Zeitreisethriller "Tenet". Auch diese drei Filme sind im März bei Sky und Sky Ticket zu sehen und jederzeit abrufbar.Auf Sky Cinema Awards gibt es schließlich als Countdown zu der diesjährigen Oscarverleihung am 27. März bereits ab 21. März dann ein Oscar-Filmfest der Superlative. Mit über 30 Preisträgern aus vielen Jahrzehnten. Mit dabei etwa die bis heute mit jeweils 11 gewonnen Oscars am häufigsten ausgezeichneten Filme aller Zeiten: "Ben Hur" (1959) und "Der Herr der Ringe: Die Rückkehr des Königs" (2003). Aber auch der 10-fach preisgekrönte Monumentalhit "Doktor Schiwago" (1965) und "Das Schweigen der Lämmer" (1991), der als einer der bislang sehr wenigen Filme alle fünf top Kategorien "Bester Film", "Beste Regie", Bester Hauptdarsteller", "Beste Hauptdarstellerin" und einen Drehbuch-Preis gewinnen konnte, sind mit dabei. Und auch Hits wie "The Revenant - Der Rückkehrer", "Das Bourne Ultimatum", "Matrix", "Men in Black" und "Black Swan" gehören zu den Oscarfilmen, die auf Sky Cinema Awards zu sehen sein werden. Ein Receiver ist nicht nötig.Entertainment-Fans genießen neben exklusiven Sky Originals (https://www.sky.de/originals) auch die neuesten HBO-Serien, zahlreiche weitere Top-Serien, spannende Dokumentationen sowie ein buntes und abwechslungsreiches Kids-Programm.Cineasten haben die Auswahl aus über 1000 Filmen für jede Stimmung, von den neuesten Blockbustern kurz nach dem Kino bis hin zu beliebten Klassikern.Sport-Kunden erleben den besten Live-Sport, darunter die Topspiele der Bundesliga, alle Spiele der 2. Bundesliga, des DFB-Pokals und der Premier League, alle Formel 1-Rennen, den Porsche Supercup, die LIQUY MOLY Handball Bundesliga, die National Hockey League, die Wanda Diamond League sowie das Beste aus der Welt des Tennis und Golfsports.Sky Ticket (https://skyticket.sky.de/) ermöglicht es auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig zu streamen und alle Lieblingsserien sowie Filme on- als auch offline zu genießen.Für weitere Informationen besuchen Sie https://skyticket.sky.de/Über Sky DeutschlandSky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Kontakt für Medien:
Thomas Schöffner
External Communications
Tel: 089/9958 6837
Thomas.Schöffner@sky.de