BioNTech will im kommenden Jahr mit der Herstellung von Impfstoffen in Afrika starten. Der Aufbau der ersten mRNA-Produktionstätte soll Mitte 2022 beginnen, wie Biontech am Mittwoch mitteilte. Im zweiten Halbjahr dieses Jahres will das Mainzer Biotechunternehmen erste spezielle Container nach Afrika liefern, in denen die Produktion von Boten-RNA (mRNA) - die grundlegende Technologie für die Impfstoffe von Biontech - möglich sein soll. Der Produktionsbeginn ...

Den vollständigen Artikel lesen ...