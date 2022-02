DJ AUKTION/Solide Nachfrage bei Aufstockung deutscher Bundesanleihen

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutsche Finanzagentur hat am Mittwoch bei einer Aufstockungsauktion zehnjähriger Bundesanleihen eine solide Nachfrage verzeichnet. Die Durchschnittsrendite lag bei plus 0,31 Prozent nach minus 0,08 Prozent in der vorherigen Auktion.

Nachfolgend die Einzelheiten der Auktion in Tabellenübersicht; in Klammern die Resultate der vorausgegangenen Versteigerung vom 26. Januar.

=== Emission 0,00-prozentige Bundesanleihen mit Laufzeit 15. Februar 2032 Volumen 4 Mrd EUR Bietungsvolumen 6,522 Mrd EUR Zuteilungsbetrag 3,273 Mrd EUR Bid-to-cover-Ratio 2,0 (1,4) Durchschnittsrend. 0,31% (-0,08%) Settlement 18. Februar 2022 ===

