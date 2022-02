DJ SPD sieht breite Zustimmung ihrer Abgeordneten für Impflicht ab 18

Von Andrea Thomas

BERLIN (Dow Jones)--Die meisten SPD-Bundestagsabgeordneten werden für ein Gesetz zur Einführung einer allgemeinen Corona-Impfpflicht ab 18 Jahren stimmen. Das erwartet die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast. Befürchtungen, dass ein Gesetz zur Einführung einer Impfpflicht im Bundestag scheitern könnte, teilt sie nicht. "Ich sehe die Gefahr, dass gar nichts kommt, im Moment nicht", sagte Mast vor Journalisten.

Sie wies zudem Vorstellungen zurück, dass sich mit einem Wegfall aller wesentlichen Corona-Beschränkungen zum 20. März die allgemeine Impfpflicht erübrigt haben könnte. Denn bei der Impfpflicht gehe es darum, in der Bevölkerung eine Grundimmunität aufzubauen, um besser auf neue Corona-Varianten vorbereitet zu sein. Es werde auf jeden Fall neue Virus-Varianten geben.

"Alle, die so tun, als wäre das nicht der Fall oder so tun, als wäre am 19. März Corona voll im Griff, die irren. Die sorgen nur dafür, dass wir im Herbst wieder zu härteren Maßnahmen kommen und das will ich nicht", sagte Mast.

Der Bundestag will im März über die Gesetzesentwürfe zur Impfpflicht beraten. Bislang gibt es einen Gruppenantrag von Abgeordneten aus den Reihen der SPD und den Grüne, nach dem es eine allgemeine Impfpflicht ab 18 Jahre geben soll. Auf Initiative von Abgeordneten der FDP soll es zudem eine Impfpflicht für über 50-Jährige geben, falls die Impfquote zu niedrig bleibt.

Am Dienstag hatte die Unionsfraktion erklärt, dass sie kaum noch Chancen für die Einführung einer allgemeinen Impfpflicht sieht. Nach Ansicht des parlamentarischen Geschäftsführers der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Thorsten Frei, könne man diese Impfpflicht verfassungsrechtlich immer schwerer rechtfertigen, je stärker die Corona-Welle nun abebbe, je geringer die Neuinfektionszahlen und je niedriger die Hospitalisierungsrate seien.

Die Union plädiert für eine gesetzliche Grundlage, die dann bei Bedarf durch einen neuen Bundestagsbeschluss umgesetzt werden könnte. So soll ein Impfregister aufgebaut werden, nach dem bei einer kritischen Infektionslage mit der Impfung von Älteren begonnen werden soll.

