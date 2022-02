Das sieht stabil aus: Die Kurse von China-Tech-Aktien wie Alibaba, Baidu und Tencent konnten heute im Hongkonger Handel moderat zulegen. Neben Anzeichen für eine mögliche Entspannung in der Ukraine gibt es am Mittwoch eine weitere Meldung - und die wirkt sich speziell auf den chinesischen Aktienmarkt positiv aus.Die Inflation in China wird offiziellen Angaben zufolge schwächer - sowohl auf Erzeuger- als auch Verbraucherebene. Konsumenten mussten im Januar 0,9 Prozent mehr zahlen. Das lag unter den ...

Den vollständigen Artikel lesen ...