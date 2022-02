Das Geld soll in den Zubau von zwei Gigawatt Photovoltaik bis 2025 fließen. Der Schwerpunkt liegt laut Ampyr Solar Europe zunächst auf Standorten in Deutschland, den Niederlanden und Großbritannien, der Kredit lasse sich jedoch auch auf andere europäische Länder sowie die Finanzierung von Energiespeicherprojekten erweitern.Anfang Februar 2021 berichtete Ampyr Solar Europe (ASE) von seinen Plänen, mehr als vier Gigawatt Photovoltaik-PPA-Projekte in Deutschland, Niederlande und Großbritannien zu entwickeln. Das Unternehmen war von Naga Solar, der AGP Group und Hartree Partners als Joint Venture ...

