Lernmaterialien, Dokumentationen und digitale Sprechstunde zu "Recht und Gerechtigkeit" ab sofort auf planet-schule.de / mit ARD-Rechtsexperte Frank BräutigamVerhandlungs- und Kompromissbereitschaft sind wichtige Kompetenzen, die Schüler:innen auf die Gesellschaft vorbereiten. "Planet Schule" bringt das Thema "Recht und Gerechtigkeit" ins Klassenzimmer, mit umfangreichen Lernmaterialien zu Gesetzen und Urteilen sowie zwei Dokumentationen über "70 Jahre Grundgesetz" und "70 Jahre Bundesverfassungsgericht". Mit dabei ist ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam, der u. a. anhand von Ausschnitten aus der SWR Produktion "Die Sofa-Richter" rechtliche Alltagsfragen und spannende Fälle mit Tiefgang verständlich einordnet. Eine digitale Sprechstunde zum Thema "Die Sofa-Richter" wird am 21. Februar 2022 von 17 bis 18 Uhr angeboten. Lernmaterialien, Videos und Dokumentationen stehen ab 16. Februar bei Planet Schule online zur Verfügung."Planet Schule" erweitert sein AngebotZusammen mit der ARD-Rechtsredaktion stellt die Bildungsredaktion "Planet Schule" Lehrer:innen und Schüler:innen umfangreiche Lernmaterialien zum Thema "Recht und Gerechtigkeit" zur Verfügung und erweitert damit das Bildungsangebot für Lehrende und Schüler:innen um einen wichtigen Baustein. Die aktuelle "Planet Schule"-Zeitschrift enthält Arbeitsblätter zu Themen wie politischer Verantwortung und Videoüberwachung. Die Materialien zur Dokumentation "70 Jahre Grundgesetz - unsere lebendige Verfassung" vermitteln geschichtliche Hintergründe und demokratisches Grundwissen. Verschiedene Rollenspiele helfen dabei, das Thema "Recht und Gerechtigkeit" von mehreren Seiten zu betrachten und Verhandlungskompetenzen zu erwerben.Videoclips mit den "Sofa-Richtern"Spannende Fragen mitten aus dem Alltag und packende Fälle mit Tiefgang - Videoclips aus der SWR Produktion "Die Sofa-Richter" bilden die Grundlage für die Arbeit im Klassenzimmer. Gibt es ein Recht auf Partys? Darf man Gesetze brechen, um Leben zu retten? Die Videos erklären die Rechtsfragen verständlich und laden junge Menschen zum Argumentieren, Mitreden und Widersprechen ein. ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam ordnet die Argumente und löst auf, wie die Gerichte entschieden haben.Dokumentation: "70 Jahre Grundgesetz"Die Dokumentation "70 Jahre Grundgesetz - unsere lebendige Verfassung" erzählt von der Entstehung der deutschen Verfassung und zeigt die Hürden auf, die dabei bewältigt werden mussten. So war zum Beispiel der Satz "Männer und Frauen sind gleichberechtigt" keineswegs ein Selbstläufer. Die Dokumentation schlägt auch eine Brücke in die Gegenwart: Wie sieht es heute aus mit Gleichberechtigung im Alltag, mit Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und Asylrecht?Dokumentation: "70 Jahre Bundesverfassungsgericht"In der Dokumentation "Da geh' ich bis nach Karlsruhe - 70 Jahre Bundesverfassungsgericht" nimmt Frank Bräutigam die Schüler:innen mit an das höchste deutsche Gericht. Er stellt ihnen Menschen vor, deren Leben sich geändert hat - durch Entscheidungen der Karlsruher Richter:innen: Sophie Backsen hat mit anderen eine "Klimaklage" angeschoben. Sie und ihre Mitstreiter:innen haben erreicht, dass die Politik schon jetzt mehr fürs Klima tun muss, um die Belastung gerechter auf die Generationen zu verteilen. Helmut Feldmann erzählt von dem Moment, als seine Klage auf selbstbestimmtes Sterben plötzlich gewonnen war."Die Sofa-Richter"Folgen ab 16.2. als Videodownload, mit Arbeitsblätternund Unterrichtshinweisen bei "Planet Schule": https://www.planet-schule.de/wissenspool/grundgesetz/inhalt/die-sofa-richter.htmlAusstrahlungstermine im SWR Fernsehen ab Freitag, 4. Februar 2022: https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?reihe=1756"Planet Schule"Digitale Sprechstunde mit ARD-Rechtsexperte Frank Bräutigam zum Thema "Die Sofa-Richter", 21. Februar 2022, 17-18 Uhr. Teilnahmelink: https://vc.ard-zdf-medienakademie.de/b/swr-u4h-aduWebtool: Big Blue Button. Voraussetzung: Google Chrome, Headset, eventuell Webcam. Der digitale Raum öffnet 10 Minuten vor der Veranstaltung.Die "Planet Schule"-Zeitschrift wird vierteljährlich an alle Schulen im Sendegebiet verschickt. Die aktuelle Ausgabe" (Heft 3) legt ihren Schwerpunkt auf das Thema "Recht": www.planet-schule.de/sf/downloads/service/pdf/sf-zeitschrift/ps-heft_21-22-3_web-komprimiert.pdfDokumentationen zur deutschen GeschichteDie beiden Dokumentationen "70 Jahre Grundgesetz - unsere lebendige Verfassung" (https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php'sendung=11060) und"Da geh' ich bis nach Karlsruhe - 70 Jahre Bundesverfassungsgericht" (https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php'sendung=11560) sind ab sofort als Stream und Download auf "Planet Schule" verfügbar. Das Angebot wird ergänzt durch zwei Clips aus der Reihe kurzerklärt zum flexiblen Einsatz im Unterricht: "Wie kam es zum Grundgesetz?" (https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php'sendung=11556) und "Was steht im Grundgesetz?" (https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php'sendung=11557). Außerdem sollen die Themen der Dokumentationen in kürzeren Clips für den Einsatz im Unterricht aufbereitet werden.